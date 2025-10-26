Ünlü pop yıldızı Gülşen, önceki akşam Kıbrıs’ın İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort’te sahne alarak muhteşem bir konsere imza attı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gecede Gülşen, beyaz ve cesur tasarımıyla dikkat çeken bir elbise tercih etti. Sahneye çıktığı anda büyük alkış toplayan ünlü sanatçı, enerjisi, dansları ve güçlü sesiyle konuklara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Repertuvarında “Bangır Bangır”, “Bir İhtimal Biliyorum”, “Yatcaz Kalkcaz Ordayım” gibi dillere pelesenk olan şarkılarına yer veren Gülşen, dinleyicileri adeta coşturdu. Performansı boyunca sık sık sevenleriyle sohbet eden sanatçı, Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gülşen’in sahne şıklığı, zarafeti ve enerjisi sosyal medyada da gündem oldu. Gecenin sonunda dinleyiciler sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.