Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı (KIBZEV) iş birliğinde düzenlenen 2.Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Kars’ta yapılacak 7.Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Finali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, “Kaybedeni Olmayan Turnuva” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ülke genelindeki 31 okuldan 115 öğrenci, 10 farklı kategoride mücadele etti.

Turnuvadaki ilkokul kategorisinde, motif, equilibrio, pentago, küre ve abluka; ortaokul kategorisinde ise abluka, kulami, pentago, küre ve mangala oyunları yer aldı.

-Günaydın: “Sadece oyun değil, güçlü bir eğitim platformu”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KIBZEV Başkan Vekili Recep Günaydın, çocukların zihinsel potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefleyen bu tür etkinlikleri, sadece bir oyun değil aynı zamanda güçlü bir eğitim platformu olarak gördüklerini kaydetti.

KIBZEV’in, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili federasyonla birlikte, çocukların zihinsel potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilecekleri bu gibi ortamları oluşturmayı bir görev bildiğini ifade eden Günaydın, “Bu iş birliğiyle, eğitimin yalnızca sınıf duvarları arasında kalmadığını, oyunun ve yarışmanın da bir öğrenme yolu olduğunu göstermek istiyoruz.” dedi.

-Davutoğlu: “Çocuklar için öğrenmenin etkin yollarından biri oyundur”

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu da konuşmasında, akıl ve zeka oyunlarının öneminden bahsetti. Oyunların sadece zaman geçirmek için değil aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme, sabır ve odaklanma gibi pek çok beceriyi geliştirdiğini ifade eden Davutoğlu, oyunların, her yaştan birey için de zihinsel gelişimi desteklediğini belirtti.

Özellikle çocuklar için öğrenmenin etkin yollarından birinin oyun yoluyla öğrenmek olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, “Unutmayın ki zihinde tıpkı bir kas gibidir. Ne kadar çalıştırırsak o kadar güçlenir.” dedi.

Çocuklara seslenen Davutoğlu, “Boş zamanlarınızı akıl ve zeka oyunları ile değerlendirin. Hem eğlenin hem de gelişin.” dedi. Davutoğlu, etkinlikte emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Tekçam: “Büyük heyecanı hep birlikte yaşıyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam ise bu yılki turnuvanın, önceki yılla göre ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, KKTC’de dereceye giren öğrencilerin Türkiye’deki 81 ilin birincileriyle birlikte Kars’ta yapılacak büyük finalde yarışacaklarını ifade etti.

İlk Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nı, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu’nun (TAZOF) koordinasyonunda yaptıklarını belirten Tekçam, “TAZOF’a bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bugün de onların rehberliğinde turnuvayı gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

TEKNOFEST KKTC’nin, 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı’nda yapılacağına işaret eden Tekçam, bu büyük heyecanı hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.

“Türkiye’de öğrencilerimizin bu turnuvaya katılmalarını sağlayacak Milli Eğitim Bakanlığı’mıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza teşekkürü bir borç biliyorum.” diyen Tekçam, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam oyunun ilk hamlesini yaparak, turnuvayı başlattı.