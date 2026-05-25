Lefkoşa Metehan bölgesinde faaliyet gösteren Ataner Etüt Merkezi, ilkokul 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan öğrenciler için düzenlediği burs ve seviye belirleme sınavını tamamladı.

Bölgenin en kapsamlı eğitim kurumlarından biri olan merkezde gerçekleştirilen sınava, öğrenci velileri yoğun katılım gösterdi.

KGS Odaklı Müfredat ve Değerlendirme Süreci

Kolej Giriş Sınavları (KGS) programına yönelik hazırladığı özel soru kitapçıkları ve akademik kadrosuyla genel etüt merkezi hizmetlerini anaokuldan ilkokul 5. Sınıf için müfredat çalışmalarını yürüten Ataner Etüt Merkezi, gerçekleştirdiği bu sınavla öğrencilerin akademik seviyelerini ölçmeyi hedefliyor.

Sınav kapsamında başarılı olan toplam 50 öğrenciye kurumsal başarı bursu tahsis edilecek.

Sonuçlar Kısa Süre İçinde İlan Edilecek.

Ataner Etüt Merkeznden yapılan açıklamaya göre, optik formlar ve sınav kağıtları üzerindeki değerlendirme süreci titizlikle sürdürülüyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde kamuoyuna ve ailelere duyurulacak.