Almanya’nın Köln şehrinde, 2’nci Dünya Savaşı’nda kalan ve patlamamış olan üç bombanın imhası için 20 bini aşkın kişi tahliye ediliyor.

Almanya’nın Köln kentinde bugün yaklaşık 20 bin 500 kişi tahliye ediliyor. Tahliyenin ardından uzmanlar İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan ve patlamayan üç bombayı imha edecek. Amerikan bombaları, pazartesi günü Deutz bölgesindeki bir tersanede bulunmuştu.

Patlamamış bombaların tehlike oluşturmaya devam etmesinden dolayı 1 kilometrelik bir alanda “İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana en büyük operasyonun” başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda bölgede bulunan evlerin, otellerin, okulların, büyük bir hastanenin ve ana tren istasyonunun tahliye edilmesi istendi.

BBC’nin haberine göre, Almanya makamları, tahliyeyi reddeden kişilerin “eğer gerekirse polis eşliğinde zor kullanılarak” evlerinden çıkarılacağını bildirdi. Bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmayı reddetmeleri halinde yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapıldı. Eduardus Hastanesi’nde bulunan bazı yoğun bakım hastaları, ambulanslar yardımıyla hastaneden çıkarıldı.

Bomba imha ekipleri, biri 10 ton, ikisi 20 ton ağırlığındaki iki bombayı bugün imha etmeyi planlıyor. Fakat bölgedeki herkesin kendi güvenlikleri için tahliyesi sağlanana kadar bomba imha işlemine başlanması mümkün olmayacak.

GİDECEK YERİ OLMAYANLAR İÇİN MERKEZLER AÇILDI

Köln’ün Eski Şehir (Altstadt) ve Deutz bölgelerindeki tahliye çalışmaları, yetkililerin kapı kapı dolaşarak insanlardan evlerinden çıkmalarını istemesiyle başladı. Mağaza, restoran ve diğer işletmelerden de bugün çalışmamaları istendi.

Bomba imha için çıkarılan tahliye emri kentteki kültür-sanat kurumları ve müzeleri, hükümet binalarını, 58 oteli ve dokuz okulu da etkiledi.

Bölgedeki yolların kapatılması dolayısıyla trafik de sekteye uğrarken Messe/Deutz tren istasyonundaki çok sayıda tren seferi bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla iptal edildi.

Yetkililer, tahliye süresince gidecek yerleri olmayan kişilerin kalabileceği iki merkez de açtı. Bölgede yaşayanlardan “sakin kalmaları”, yanlarında kimliklerini ve gerekli ilaçlarını getirmeleri ve evcil hayvanlarıyla ilgilenmeleri istendi.

Köln Bonn Havalimanı’ndaki uçuşlar normal seyrinde devam edecek olsa da havalimanına tren ve karayolu ile ulaşımın sekteye uğraması bekleniyor.