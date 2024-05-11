“Lefkara Edebiyat Şöleni”nin ikincisi 13-17 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Şölen, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi, Kıbrıs Damla Derneği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yılına özel düzenlenen şölende 5 ana program ve tüm Ada geneline yayılmış gündüz programları yer alacak.

13 Mayıs’ta Lefkoşa AKM’de düzenlenecek açılış programında KKTC ve Türkiye’den yazarların birlikte hazırladığı “74 – Çağdaş Kıbrıs Türk Öyküleri” ve “74 – Yeşil Ada’ya” öykü kitapları ilk kez okuyucularının karşısına çıkacak ve Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği “74 Barış Harekâtı” temalı öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Lefkara Kültür-Sanat-Edebiyat dergisinin yeni sayısının sevenleriyle buluşacağı şölende, Türkiye ve3 KKTC’den yazar ve akademisyenler bir hafta boyunca Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türk edebiyatına yansımalarını ele alacak.

Şölende 14 ile 16 Mayıs tarihleri arasında “Aşıklar Meclisi: Mücahit ve Mehmetçik Destan Yazıyor”, “Aşıkların Dilinden 1974 Mutlu Barış Harekatı”, “Anılarla Milli Mücadele: Mücahit ve Mehmetçik Yan Yana” konu başlıklı ana programlar düzenlenecek.

Kıbrıs Barış Harekâtı Fotoğraf Sergisi ve şiir gecesi de düzenlenecek şölenle ilgili daha detaylı bilgi organizasyonda yer alan kurumların sosyal medya hesapları ve Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün 0392 227 31 37 numaralı telefonunu aranarak elde edilebilir.