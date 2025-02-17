Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli'den büyük jest geldi. Başkan Garabli sosyal sorumluluk çerçevesinde Mağusa'nın 2,5 mil bölgesinde ağaçlarda bulunan 20 tona yakın limon ve portakalın ücretsiz dağıtılacağını, isteyen vatandaşların gelip toplayabileceklerini duyurdu.

DOMATESİN KASASI 400 TL

Öte yandan Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, tarladan halka doğrudan domates satışına da başlayacağını açıkladı. 20-22 kg arası domatesin kasasını 400 TL'den satışa sunulduğunu duyuran Garabli, Pazartesi’den itibaren her vatandaşın sadece bir kasa alabileceği ve herkesin ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Garabli, “Her şey para değil, arada bir de hayır işleyin, Allah bereket versin” diyerek, topluma katkı sağlamanın önemini vurguladı.

Taze taze üretilen sebze ve meyveleri maliyetine satışa sunacaklarını belirten Garabli, ürünlerin bahçeden taze taze toplanıp halka ulaştırılacağını belirtti. “Bir maşallah diyelim, üretimin bir parçası olmak güzel... Allah herkesin kalbine göre versin” diyerek, doğrudan bahçeden halka satışların yakında başlayacağını müjdeledi.