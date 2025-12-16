Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Genç TV ekranlarında yayınlanan ER MEYDANI programına konuk oluyor. Gündemin öne çıkan başlıklarının ele alınacağı program, Salı günü saat 20.30’da izleyiciyle buluşacak.
