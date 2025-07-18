Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi finansmanıyla uygulanan 2024-2025 Mali Destek Hibe Programı kapsamında, 22 girişimcinin mali destek almaya hak kazandığı açıklandı.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, program Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) koordinasyonunda ve Türk Bankası’nın eğitim sponsorluğunda, toplam 30 milyon TL bütçeyle hayata geçirildi.

Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmeyi, yerli üretimi ve istihdamı artırmayı, teknoloji temelli kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen program kapsamında destek almaya hak kazanan girişimlerin; sağlık, tarım, teknoloji, eğitim, kültür-sanat, spor, reklamcılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterdiği bildirildi.

Sektörel çeşitliliğin, KKTC’de girişimcilik ekosisteminin güçlendiğini ve farklı alanlardaki potansiyelin arttığını gösterdiği belirtilen açıklamada, Girişimcilik Hibe Programı’nın, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya devam ettiği ve genç girişimcilerin sürdürülebilir işletmeler kurmalarına olanak tanıdığı kaydedildi.

- Bugüne kadar 181 girişimciye hibe desteği verildi

2016 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla sürdürülen Girişimcilik Hibe Programı kapsamında bugüne dek 900 başvuru alınırken, 492 kişi eğitimlere katıldı; 181 girişimciye hibe desteği sağlandı. Bu desteklerle yaklaşık 370 kişilik istihdam yaratılırken, bazı işletmelerin çalışan sayısı 20’ye kadar ulaştı.

2024-2025 dönemi özelinde ise 61 başvuru alındı; 49 kişi eğitim aldı, 41 aday jüri değerlendirmesine katılırken; yapılan değerlendirme sonucunda 22 girişimci mali destek almaya hak kazandı.

Açıklamada ayrıca, başvuru sonuçları ve detaylı bilgilere https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.