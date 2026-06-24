Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği (PUIC) 20. Oturumu kapsamında Azerbaycan’da bulunan Öztürkler, Kurtulmuş ile Bakü Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde görüştü.

Görüşmede Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Meclis açıklamasında, Kurtulmuş’un görüşmede yaptığı konuşmaya da yer verildi.

-Kurtulmuş: “Türkiye garantörlük hakkından asla vazgeçmeyecek”

Kurtulmuş, konuşmasında, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak, Kıbrıs’ın Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, bölgede oluşturulmaya çalışılan gerilimler, provokasyonlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetleri ve bazı ülkelerin askeri üsler aracılığıyla bölgedeki dengeleri değiştirme girişimlerini dikkatle izlediklerini söyledi.

Türkiye’nin garantörlük hakkının tartışmaya açık olmadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin ve Kıbrıs’taki Türk varlığının güvencesi olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin kabul etmeyeceği hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın kararlılıkla süreceğini dile getirdi.

-Öztürkler: “Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Türkiye’nin devlet ve siyaset kurumlarının her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Bu desteğin yalnızca sözde kalmadığını belirten Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde Türkiye’nin her dönemde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Özellikle 1960’lı yıllardan başlayarak 1974 Barış Harekâtı’na kadar uzanan süreçte Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin tarihsel bir gerçek olduğunu vurgulayan Öztürkler, son yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam ettiklerini belirtti. Öztürkler, spor, kültür, sanat ve diğer alanlarda uygulanan izolasyonların kaldırılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Türkiye ve KKTC bayraklarının yan yana özgürce dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürkler, adadaki Türk askerinin varlığı ile Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu olmadığını ifade etti.

Öztürkler, görüşmenin sonunda gösterilen ilgi ve destekten dolayı Kurtulmuş’a, TBMM’ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.