2024’ü uğurlamaya, 2025'i karşılamaya saatler kaldı...

Dünyayla birlikte KKTC de yeni yılı kutlamaya hazırlanıyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu yeni yılı evlerinde, aileleri ve dostlarıyla karşılamaya hazırlanırken, oteller, restoranlar ve diğer eğlence yerleri özel menü ve programlarıyla hizmet verecek.

Son günlerde olduğu gibi bugünün parçalı bulutlu, yer yer yağışlı geçmesi beklenirken 2024'ün son gününde ilgili devlet birimleri, polis, belediyeler ve vatandaşlar, bu gece için son hazırlıklarını yapıyor.

Yeni yıl kutlamalarının huzur içinde geçmesi için belediyeler ve güvenlik birimleri tam kapasiteyle görev yapacak.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de yeni yıl kutlamaları için belediyeler ve güvenlik birimleri tam kadro görev başında olacak. Yeni yıl coşkusunun sorunsuz yaşanması için önlemler alınırken, temizlik, su ve defin hizmetleri de kesintisiz devam edeceği açıklandı.



-Lefkoşa’da Dereboyu’nda yeni yıl pazarı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yılbaşı akşamında Dereboyu’nda Yeni Yıl Pazarı’nda düzenleyeceği etkinliklerle Lefkoşalılara keyifli bir gece yaşatacak. Belediye ekipleri yılın son gecesinde de tam kapasite çalışacak.

LTB, bu akşam ile 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelen tatilde, belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. LTB, bugün ve 1 Ocak’ta rutin çalışma programlarının yanı sıra nöbetçi ekiplerle de hizmet verecek. Lefkoşalılar, talep ve şikayetlerini Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 24 saat boyunca iletebilecek. Zabıta ekipleri görev başında olacak ve şehir genelinde denetimlerini sürdürecek.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, yeni yıl öncesinde gıda güvenliği ve hijyen konusunda denetimlerini artırdı. Gıda işletmeleri, berberler, kuaför salonları, güzellik merkezleri, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler hijyen kurallarına uygunluk açısından denetlendi. Yeni yıl tatili boyunca da nöbetçi ekipler iş yerlerinde hijyen kontrollerini sürdürecek.

LTB Temizlik Şubesi, yeni yıl tatilinde de rutin çöp toplama işlemlerine ara vermeden devam edecek. Ana arterlerde temizlik çalışmalarına ağırlık verilecek, şehir düzeninin korunması için ek önlemler alınacak. Yeni yıl tatilinde defin işlemleri kesintisiz sürecek.

Yurttaşlar, defin işlemleri için 0548 834 05 82 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşabilecek.

Belediye Pazarı (Bandabuliya) 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olacak, 2 Ocak Perşembe gününden itibaren normal faaliyetlerine devam edecek.

Yeni yıl tatili boyunca LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi, Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden 7/24 hizmet verecek. Yurttaşlar, ekibe telefonla ulaşabilecek, mesaj atabilecek veya ihbarda bulunabilecek.

-Gazimağusa’da meydanda yeni yıl coşkusu

Gazimağusa Belediyesi, bu gece Namık Kemal Meydanı’nda Retro Çalgıcıları ve DJ Retro Tarantino’nun sahne alacağı bir konserle yeni yılı karşılayacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Gazimağusa’da belediye hizmetlerinin 1 Ocak tatilinde de kesintisiz sürdürüleceği açıklandı. Su hatlarında meydana gelebilecek arızalar için Su İşleri Şubesi’nin acil numarası olan 0548 8166030 aranabilecek.

Evsel atık toplama hizmetleri rutin şekilde devam ederken, ana arterler ve İsmet İnönü Bulvarı’nda acil çöp toplama hizmeti sunulacak. Mezarlık hizmetleri 1 Ocak’ta da aksamayacak, vatandaşlar cenaze ve defin işlemleri için 0548 8166051 numaralı hattı 7/24 arayabilecek. Sağlık birimi sorumluluğundaki mezbaha 1 Ocak'ta kapalı olacak, ancak 2 Ocak’ta yeniden hizmet verecek. Acil durumlarda belediyeye 185 veya 0548 8166002 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.

-Girne Antik Liman’da konserlerle yeni yıl

Girne Belediyesi, bu akşam Antik Liman’da düzenleyeceği etkinliklerle halkı bir araya getirecek. Gecenin ilk performansı 20.00’de ODDA Band ile başlayacak. Ardından saat 22.00’de Hikmet Kurtarıcıoğulları sahne alacak.

Girne Belediyesi, yılbaşı gecesi ve 1 Ocak tatilinde arızalar için ulaşılabilecek hatları da paylaştı. Bayındırlık ve İmar Birimine ulaşmak isteyen vatandaşlar, 0542 852 21 18 veya 0548 881 21 14 numaralarından hizmet alabilecek. Temizlik İşleri için 0533 825 17 03 ve 0533 841 38 39 numaraları devrede olacak. Su İşleri ile ilgili arızalar ve su sayaçları için 0542 882 11 18, 0542 882 21 18 ve 0548 868 21 23 numaraları 7/24 ulaşılabilir durumda olacak. Kanalizasyon İşleri için vatandaşların 0533 870 20 17 veya 0533 846 20 17 numaralarını aramaları yeterli olacak. Cenaze ve defin hizmetlerinde 0533 850 64 13 ve 0533 840 52 20 numaralarından destek sağlanacak. Kent Güvenliği için 0533 826 25 47 ve 0533 875 66 55 numaraları hizmet verirken, sağlık hizmetleriyle ilgili başvurular 0533 870 20 14 veya 0533 850 54 65 numaraları üzerinden yapılabilecek.

-Güzelyurt Belediyesi'nde nöbetçi ekipler görev başında

Güzelyurt Belediyesi, yeni yıl ve tatil süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Bugün ve yarın belediyeye bağlı birimler nöbetçi ekiplerle görev başında olacak.

Temizlik hizmetleri, normal program dahilinde aralıksız sürdürülecek. Kentin tüm bölgelerine su şebekesi kesintisiz şekilde 24 saat boyunca hizmet verecek. Su hatlarında oluşabilecek arızalara karşı nöbetçi ekipler hazır bulunacak.

Olası şikayet ve sorunlara anında müdahale edebilmek amacıyla kolluk ekipleri tatil süresince görev başında olacak. Defin hizmetleri de aksatılmadan devam edecek. Vatandaşlar, defin işlemleri için 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralarından yardım alabilecek.

Merkez Tartı, yarın kapalı olacak. Acil tartı talepleri için vatandaşlar 0533 834 95 07 numaralı telefondan hizmet alabilecek. Belediye mezbahası, bugün ve yarın kapalı olacak; kesimler 2 Ocak 2025 Perşembe günü rutin şekilde devam edecek.

Vatandaşlar, tatil süresince tüm ihtiyaç ve şikayetleri için 0548 829 3243, 0548 829 3245, 0533 861 6955 ve 0548 829 3265 numaralarından belediyeye ulaşabilecek.

-İskele Belediyesi: Plajda zabıta devriyesi yapılacak

İskele Belediyesi, yeni yıl kutlamaları ve tatil süresince halkın mağduriyet yaşamaması için tüm birimlerini göreve hazır hale getirdiğini açıkladı. Bugün yarım gün çalışacak olan belediye, yarın kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar, acil durumlar için 0548 810 11 77 numaralı telefonu arayarak 24 saat boyunca belediyeye ulaşabilecek.

Belediye, 1 Ocak’ta temizlik, su ve defin hizmetlerinin eksiksiz devam edeceğini açıkladı. İskele ve köylerinde çöp toplama işlemleri rutin şekilde sürecek, herhangi bir sorun yaşanması durumunda vatandaşlar 0542 880 20 90 numarasından Temizlik İşleri Sorumlusu Emrah Yıldız’a ulaşabilecek. Su kesintisi veya arıza durumunda ise Su İşleri Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa'ya 0548 810 11 09 numarasından, Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya ise 0548 810 12 29 numarasından ulaşmak mümkün olacak. Defin hizmetleri için Ustabaşı Cengiz Er, 0548 810 11 05 numarası üzerinden 7/24 hizmet verecek.

Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe ve piknik alanındaki restoran, bugün ve yarın kapalı olacak. Vatandaşlar, bu süreçte plaj bölgesinde yiyecek ve içecek hizmeti alamayacak. Ancak, İskele Belediyesi Zabıta Birimi, Halk Plajı’nda devriye görevini sürdürecek ve olası olumsuzluklara anında müdahale edecek. Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü de tatil süresince ihbarları değerlendirmeye devam edecek. Vatandaş, çevre ve sağlık konularında oluşabilecek şikayetlerini 0548 810 11 01 numaralı telefon üzerinden iletebilecek.

-Lefke Belediyesi su ve sağlık hizmetleri aksatılmayacak

Lefke Belediyesi, yeni yıl süresince su, temizlik ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini duyurdu. Su arızaları için Ahmet Timer 0533 8350845, temizlik işleri için Turgay Ufuk 0533 8268347 numaralarından vatandaşların hizmetinde olacak. Sağlık hizmetleri için ise Tarcan Bıkmaz’a 0533 8268345 numarasından ulaşılabilecek.

-Polis Genel Müdürlüğü tedbirleri en üst seviyeye çıkardı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi için emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını duyurdu. Halkın can ve mal güvenliğini korumak adına 24 saat boyunca kesintisiz görev yapacaklarını açıklayan PGM, vatandaşlardan gelecek şikayet ve yardım taleplerini hızla değerlendirmek için 155 Polis İmdat, 156 Narkotik, 199 İtfaiye ve diğer acil telefon hatlarının yeni yıl gecesi boyunca devrede olacağını belirtti.

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle trafikte ve kamusal alanlarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve yayalara önemli uyarılarda bulunuldu. Polis, alkollü içki tüketen vatandaşların kesinlikle araç kullanmaması gerektiğini vurgulayarak, böyle bir durumda taksi kullanmaları ya da alkollü olmayan bir yakınlarından yardım istemeleri gerektiğini belirtti. Trafikte sürat yapmanın öncelik olmaması gerektiği ifade edilirken, vatandaşların sağ salim sevdiklerine kavuşmasının her şeyden daha önemli olduğu hatırlatıldı. Ayrıca sürüş sırasında cep telefonuyla ilgilenmenin dikkati dağıtarak kazalara sebep olduğu belirtilerek, sürücülerin trafikte telefon kullanmaktan kaçınmaları gerektiği dile getirildi.

Polis Genel Müdürlüğü, emniyet kemeri kullanımının hayat kurtardığına dikkat çekerek, motorlu araçlarda seyahat eden herkesin emniyet kemeri takmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Emniyet Kemeri Yasası’na göre 3 yaşından küçük çocukların araç koltuğu olmayan motorlu taşıtlarda taşınmasının yasak olduğu, 135 ila 150 cm boyundaki çocukların arka koltukta emniyet kemeri takarak seyahat etmeleri gerektiği belirtildi. Boyu 135 cm’den kısa olan çocukların, çocuk koltuğuna oturtulup emniyet kemeri takmalarının zorunlu olduğu hatırlatılırken, 150 cm’den kısa çocukların ön koltukta oturmasının yasak olduğu ifade edildi.

Motosiklet, motobisiklet ve ATV gibi motorlu üç tekerlekli araçları kullanan sürücüler ve yolcuların kask takmasının zorunlu olduğu belirtilirken, kaskın ağır yaralanmaları önlemede önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Polis, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu açıkladı. Havaya açılan ateşin çevrede ve yüksek binalarda bulunan vatandaşlara zarar verebileceğini vurgulayan PGM, böyle bir durumla karşılaşanların derhal en yakın polis merkezine ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade etti. Açıklamada, ateşli silah kullanmanın suç teşkil ettiği ve bu eylemin 7 ila 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceği hatırlatıldı.

Evlerinden ayrılacak vatandaşlara yönelik güvenlik uyarılarında da bulunan PGM, kapı ve pencerelerin kilitlenmesi, güvenlik kameralarının çalışır durumda olması ve elektrikli cihazların prizden çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yangına sebep olabilecek unsurlara karşı tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi için sadece polis denetimlerinin yeterli olmayacağını belirterek, sürücülerin ve yayaların da trafik kurallarına uymalarının önemine vurgu yaptı. “Can kaybı ve yaralanmalara neden olan trafik kazalarına hep birlikte ‘dur’ diyelim” ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunulurken, sevincin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

-Hava durumu

Hava bugün parçalı bulutlu geçecek. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Öğleden sonra hava açacak.

Yılın ilk günü olan yarın ise hava açık ve az bulutlu olacak.