2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı hakkındaki genel görüşme tamamlandı. Komite, verilen kısa aranın ardından Cumhuriyet Meclisi'nin bütçesini görüşecek.

Genel bütçe üzerine son sözleri CTP milletvekilleri Sıla Usar ve Sami Özuslu aldı.

-Usar

CTP milletvekili Sıla Usar, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nı “Borç ve İflas Yasa Tasarı” olarak nitelendirdi.

Usar, 2026’da bütçe açığının 26 milyar TL olarak öngörüldüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmesi beklenen yardımlar ve krediler tam gelirse açığın bu şekilde olacağını belirtti.

Rakamların "gerçekçi olmadığını, bütçe açığının daha da büyüyeceğini" savunan Usar, “Rekorların bütçe açığında değil başka konularda kırılmasını isterdik ama olmadı” dedi.

Hükümetin sürekli borçlandığını söyleyen Sıla Usar, bütçeyi hazırlayan herkesin durumun ne kadar zor olduğunu bildiğini bunu tek fark etmeyenin hükümet olduğunu savundu.

Bu bütçede tasarrufla ve mali disiplinle ilgili hiçbir adım görmediklerini de savunan Sıla Usar, gelirlerin yükseltilmesi için ülkede birçok alan olduğunu ancak "varlık içinde yokluk yaşandığını" söyledi.

Sağlıktaki bütçe rakamlarına değinerek, 2026’da yurt içi sevklere yüzde 10’luk pay ayrıldığını belirten Usar, “Ülkede ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Kamu hastaneleri buna cevap veremiyor” dedi.

Ülkede yönetimle ilgili "ciddi sorunlar" bulunduğu, adalet, liyakat olmadığını, ülkenin geleceğinin tehlikeye atıldığını savunan Usar, “Bu ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi davranan, sıkıştığında Ankara’nın yolunu tutan, eline para geçince de bunu har vurup harman savuran bir yönetim var. Bunu değiştirmek bizim elimizde” diye konuştu.

-Özuslu

CTP milletvekili Sami Özuslu da bütçe üzerine söz aldı. Özuslu, kendi hesaplamalarına göre, gerçek bütçe açığının yüzde 24 olduğunu belirterek, bu açığın çok büyük olduğunu söyledi.

2026 bütçesinin yüzde 39 civarında artarken Türkiye'den beklenen kredilerin yarı yarıya azaldığını söyleyen Özuslu, Cumhuriyet Meclisi bütçesinin yüzde 136 oranında arttığına işaret etti.

Karayolları Dairesi’nin yatırım bütçesinin yüzde 50’den fazla azaldığını söyleyen Sami Özuslu, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin büyük kısmının özel hastanelere gideceğini savundu.

Özuslu, Başbakanlık bünyesinde Din Hizmetleri bütçesinde yüzde 8 bin 500 arttığını savunarak, Başbakanlık bütçesinde bunun detayını görmediğini ama bununla ilgili detayı öğreneceğini söyledi.

Özuslu, bütçedeki bir buçuk milyar TL’lik bir kaynağın dini işler için kullanıldığını savunarak, bunun Ombudsman, Sayıştaylık gibi kurumlardan bütçesinden bile fazla olduğunu ifade etti.

Özuslu’nun sorusu üzerine söz alan Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba, Din İşleri Dairesi’ne BRT, DAÜ, TÜK gibi devlet katkısı yapıldığını, söz konusu kalemlerin Maliye Bakanlığı altında olduğunu ancak bu yıl bu rakamların ilgili bakanlıklara aktarılacağını ifade etti.

Cabacaba, bunun teknik bir düzenleme olduğunu söyledi.

Yeniden söz alan CTP milletvekili Özuslu, bütçenin sorumsuzca hazırlandığını, burada sosyal adaleti sağlayacak mantık olmadığını iddia ederek, sağlıkta, eğitim ve ulaşımda daha iyiye gidileceğine dair "hiçbir emare bulunmadığını" savundu.

Özuslu, “Bu bütçe yakında hükümete gelecek olan CTP’yi zora sokma bütçesidir” dedi.