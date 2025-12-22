Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkünü hiç kimsenin görmezden gelemeyeceğini, yaşadığı acıları unutturamayacağını, çocuklarının tarihi doğru bilmesine engel olamayacağını söyleyerek, Kıbrıs Türkünün güvenlik, eşitlik, egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.



21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

AKM’deki programa, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK Komutanı Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Başkanı Sıla Usar İncirli, 28. Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul ile bazı bakanlar da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan etkinlikte sırasıyla, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) tarafının Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nun izlenmesinin ardından HTL Müdürü Meltem Adalı tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman’a program sırasında Ressam Emir Ebru tarafından çizilen ve günün anlam ve önemini anlatan tablonun takdimi yapıldı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

-Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasına milli mücadelede Kıbrıs Türk varlığını, onurunu ve özgürlüğünü korumak adına kendini feda eden şehit ve gazileri, saygı ve minnetle andığını belirterek başladı.

Erhürman, her ailede bir şehit, şehit olmasa bile, bir kayıp, bir gazi bulunduğunu, tarihin çocuklara ve gençlere aktarılması gerektiğini, tarih bilinmeden geleceği yazmanın da mümkün olamayacağını söyledi.

Erhürman, 1878-1960 arası dönem koşullarının, adadaki Türkleri bir taraftan sömürge idaresiyle, diğer taraftan da “milli idealleri” olan başka bir toplulukla mücadele etmesini gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 1960’ta Kıbrıs Türkünün adadaki “iki eşit kurucu ortaktan biri” olarak masada olmasını sağlayan Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes’in anılmadan geçilemeyeceğini söyleyerek, o dönemdeki “eşitlik” olgusunun bugünkü şartlarda kabul edilmesinin mümkün olmadığını da ekledi.

“Şehitlere borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz, çünkü o, ödenebilecek bir borç değildir, ama bunun için çaba göstermeliyiz” diyen Erhürman, bunun şehitlerden geriye kalanlara nasıl bir hayat sunulacağıyla alakalı bir durum olduğunu ifade etti.

1975 Federe Devlet dönemi ile 2025 arası, şehit çocuğu ve şehit torunlarının da bulunduğu kaç kişinin adayı kendisi için vatan yapılamadığı için terk ettiğinin de ayrıca öneme sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni bir diriliş için ayağa kalkması gerektiğini, bunun için gerekli inancın da mevcut olduğunu vurguladı.

“Kimse bizleri görmezden gelemez, yaşadığımız acıları unutturamaz, çocuklarımızın tarihi doğru bilmesine engel olamaz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türkünün güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Erhürman, tüm şehitleri, saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, bugünün 1963 Kanlı Noel’inin 62. yıldönümünü olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’taki tüm çatışmaların Rum tarafının Enosis tutkusu yüzünden yaşandığını kaydetti.

Bayar, Rum tarafının söz konusu çatışma ve katliamları başlatırken, Kıbrıs Türkünün namus, şeref, vatan ve toprağına olan bağlılığını hesaba katamadığını anlatarak, dönemin bayraktarı merhum General Kenan Çoygun’u ve mücadele şehitlerini rahmetle andı.

103 köyden kovulan, yokluk içinde Kızılay yardımlarıyla hayata tutunan bir halkın, 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu belirten Bayar, mücalenin Mehmetçik ve Mücahidin alın teriyle kazanıldığının unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Bayar, Kıbrıs sorununa da değinerek, sorunun Rumların iddia ettiği gibi 1974’te başlamadığını, yaşanan tüm katliamların halen belleklerde olduğunu, Rum tarafının 62 yıldır “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni gasp ettiğini ve Kıbrıs Türkünün hiçbir zaman azınlık olmayacağını ifade etti.

Rum tarafının Kıbrıs’ta bir yandan silahlanmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası stratejik anlaşmalar yaptığına dikkat çeken Bayar, nihai amacın Türkiye’yi adadan çıkarmak, garantörlüğü ve ardından da Türk varlığını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Halkın daha mutlu olabilmesi adına iç konularda seferberlik ilan edilmesi çağrısı yapan Bayar, Türkiye'nin garantisi ve KKTC olmadan egemenlik ve varlıktan söz edilemeyeceğini belirtti ve milli mücadelede şehit düşenleri ve gazileri şükranla andığını söyledi.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, 21 Aralık’ta Türklere yönelik başlatılan saldırıların Kıbrıs Türk halkının yok edilmek istendiği, yüreklere kazınan acıların yaşandığı, karanlık bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Benan, 1950 ve 60’lardan başlayan zorluklar, 103 köyden 35 bin yurttaşın yer değiştirmesi ve Kıbrıs Türk varlığına son verilmek istenmesi ile devam eden olayların 1974’te Türkiye'nin adaya barışı getirmesine dek sürdüğünü dile getirerek, Barış Harekâtının, Türkiye ve Kıbrıs Türkünün koparılamaz bağının da bir simgesi olduğunu ifade etti.

“Şehitlerin mücadelesi geleceğe yürürken yolumuzu aydınlatacaktır, onlar bizim kutup yıldızımızdır...yolları yolumuz anıları rehberimiz olacaktır” diyen Benan, Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, şehit ve gazileri anarak, hayatta olan gazilere şükran belirtti.