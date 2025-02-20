Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Başkanı Dener Öymen, turizm emekçisi tüm turist rehberlerinin “Dünya Turist Rehberleri Günü”nü kutladı.

“Turist rehberi olmadan turizm olmaz” diyen Öymen, mesajında, 21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü'nün, farklı kıtalarda bulunan, rehber birliklerinin tek bir federasyon çatısı altında birleştirmek maksadıyla 1985 yılında bir araya gelmesine denk düşen gün olduğu için 1990 senesinden itibaren kutlandığını kaydetti.

21 Şubat Dünya Turist Rehberleri Günü'nün, KKTC’de de 2000 yılından beridir çeşitli etkinliklerle mesleğin önemine vurgu yapmak amacıyla turist rehberlerinin örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Rehberler Birliği öncülüğünde kutlandığını ifade eden Öymen, şöyle devam etti:

“Gün dolayısı ile halka ve turistlere yönelik ücretsiz turlar, turist rehberlerine yönelik eğitim çalışması, dergi yayını ve kokteyl gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Turist rehberinin imajını yükseltmek, halka meslek hakkında doğru bilgiler vermek, mesleğin saygınlığını artırmak, profesyonel anlayış ile çevresel, kültürel ve tarihsel mirasın korunabileceğini vurgulamak bu günün en büyük amacıdır.”

Öymen, Dünya Turist Rehber Birlikleri Federasyonu'nun 2025 senesinin temasını “Rehberler Turizmin Barış Elçileridir” olarak belirlediğini ifade ederek, yarın “Turist Rehberi” isimli derginin de yayımlanacağını kaydetti.

Öymen, KITREB Yasası'nın tüm maddelerinin uygulanacağı, kaçak rehberliğin olmadığı, turizm emekçisi rehberlerin hakkını alacağı, rehberlerin branş konusunda uzmanlaşacağı, birliğin uluslararası üyeliğinin onaylanacağı ve turizm de hak ettiği değeri görmesini diledi.

“Turist rehberi olmadan turizm olmaz” diyen Öymen, yarın saat 19.00’da da Acapulco Tatil Köyü'nde turist rehberlerine yönelik kokteyl düzenleneceğini de kaydetti.