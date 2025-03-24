22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline yönelik “Dünya su Günü; KKTC, Türkiye ve Dünyada Yaşanan Su Kaynakları Sorunu Semineri" gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 20-21 Mart tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş tarafından gerçekleştirilen seminer kapsamında personele dünyada yaşanan su sorunları ve çözüm yolları, Akdeniz Bölgesi ile Kıbrıs’ta yürütülen su politikaları hakkında bilgi aktarıldı.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

İki gün süren çalışmanın ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca tarafından Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a faaliyete verdiği katkıdan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.