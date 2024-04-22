23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

Tüm bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu. 6 ilçeden 15 çocuk, kabinedeki bakanlarla sohbet ederek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel yaptığı kısa konuşmada, bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olacağına dikkat çekerek, “Görevlerimizi geleceğin idarecisi olacak olan çocuklarımıza bırakacağız” dedi.

23 Nisan 1920 tarihinin çok önemli bir tarih olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi esaretten kurtardığını anlattı.

Üstel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi esaretten kurtararak TBMM’yi kurdu ve çocuklara bugünü bayram olarak armağan etti. Biz de özgürce KKTC’de yaşamak için çok uğraşlar verdik ve siz de gelecekte KKTC’yi yaşatmak için uğraş vereceksiniz. Geleceğin bakanları olarak sizler ülkeyi daha da refah günlere taşımak için çalışacaksınız. Bugün sizin gününüz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

-Çocuk başbakan

Başbakan’ın konuşmasının ardından Başbakan koltuğuna oturan Gazi Canbulat İlkokulu öğrencisi Ebrar Birgin de kısa bir konuşma yaptı.

Birgin, “Bize bu güzel günü armağan eden Atatürk’e teşekkür ederiz. Dünya bir günlüğüne olsa bile çocuklara bırakılsa hep kardeşlik ve dostluk kazanacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra kabinede yer alan bakanların koltuklarına oturan çocuklar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ardından Başbakan Ebrar Birgin 23 Nisan şiirini okudu.

Ziyaretin sonunda bakanlar ve çocuklar Başbakanlık önünde bir de anı fotoğrafı çektirdi.