Pazartesi gecesi yapılacak ödül töreninde ünlü yıldız ödül almak üzere sahneye çıkacak.

Magazinci.com internet sitesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve organizasyonunu OZD. Reyhan Özdemir’in üstlendiği “magazinci.com 25. Yıl İnternet Medyası Yılın En iyileri Ödülleri” töreni 24 Kasım Pazartesi gecesi Loris Parfüm ana sponsorluğunda, Maslak Hilton İstanbul’da yapılacak.

magazinci.com internet sitesinin imtiyaz sahibi Nurettin Soydan ile haber müdürü Metin Coşkun’un ev sahipliğinde düzenlenen ve sunuculuğunu Duygu Canbaş’ın üstlendiği gecede ödüllerini almak üzere TV, sinema, tiyatro, müzik, siyaset, iş dünyasından pek çok ünlü isim geceye katılacaklar. Geceye ayrıca Hollandalı dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Franky Lankester da katılacak ve sahnede “Uluslararası Başarı Ödülü”nü alacak.