Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın olduğu 27 Batılı ülke İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "acımasızca öldürmesini" kınayan ortak bir açıklama yayımladı.

BBC Türkçe Servisi’ndeki habere göre ülkeler, sivillerin çektiği acıların "yeni bir boyuta ulaştığını" belirterek Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamanın imzacıları arasında İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda ve İsviçre dahil 27 ülkenin dışişleri bakanları yer alıyor.

"Gazze'deki savaşın artık sona ermesi gerekiyor" denilen açıklamada şu uyarıda bulunuluyor: "Gazze'deki sivillerin çektiği acılar yeni boyutlara ulaştı. İsrail hükümetinin yardım dağıtım modeli tehlikeli, istikrarsızlığı körüklüyor ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakıyor.

"Yardımların damla damla dağıtılmasını ve en temel ihtiyaçları olan su ve gıdayı karşılamaya çalışan çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin acımasızca öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım ararken öldürülmesi dehşet verici."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hafta sonu yiyecek beklerken İsrail'in açtığı ateş sonucu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 19'unun ise yetersiz beslenme sonucu öldüğünü açıkladı.

27 ülkenin yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki 2,1 milyonluk nüfusun tamamını güneydeki Refah bölgesinde sözde bir "insani yardım kentine" taşıma önerisinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, insanların "kalıcı olarak zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğu" belirtildi.

Ülkeler, ateşkes çağrısı yaparken, "güvenlik ile barışa giden siyasi bir yolun açılması için daha fazla adım atmaya hazır oldukları" uyarısında bulunuyorlar.

Bu, çoğunlukla Filistin devletinin tanınması için bir sinyal olarak görülüyor.

Birçok ülken bağımsız Filistin devletini tanıyor ancak İngiltere ve Fransa da dahil olmak üzere bazı Batılı ülkeler bu grupta yer almıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise açıklamayı reddederek, "gerçeklerden kopuk olduğunu ve Hamas'a yanlış mesaj verdiğini" savundu.

-“İnsanlar su ve tuzla hayatta kalmaya çalışıyor”

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 20 Temmuz'da İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler'in yardım kamyonlarını bekleyen en az 67 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Bakanlık, Gazze'nin başka yerlerinde yardım bekleyen 6 kişinin daha öldürüldüğünü, 150'den fazla kişinin de yaralandığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

19 Temmuz'da Gazze'de aşırı açlığın arttığı ve giderek artan sayıda insanın "aşırı bitkin halde" olduğu uyarısında bulunuldu.

"Bedenleri eriyip giden yüzlerce insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler de (BM) Gazze'deki sivillerin açlık çektiğini belirterek temel ihtiyaç maddelerinin acilen ulaştırılması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine yardım bekleyen Filistinlilere 20 Temmuz'da İsrail tarafından açılan ateş sonucu onlarca kişi öldü.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda yaralıların çoğu El Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin tıbbi müdürü Dr. Hasan el-Şaer, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, tesisin "dolduğunu" ve yaralıların diğer sahra hastanelerine yönlendirildiğini söyledi.

Hastane dışında bir kadın BBC Arapça'ya "Tüm nüfus ölüyor. Çocuklar açlıktan ölüyor çünkü yiyecek bir şeyleri yok. İnsanlar su ve tuzla hayatta kalmaya çalışıyor... Sadece su ve tuzla" dedi.

İsrail ordusu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "acil bir tehdidi" ortadan kaldırmak için "uyarı ateşi" açtıklarını söyledi. Can kaybı sayısını yalanladı.