Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi, 2022 yılında başlattıkları ve geleneksel hale getirdikleri 27 Mart Dünya Tiyatro günü nedeni ile Türkiye den ve KKTC den tiyatro sanatına emek veren sanatçıları ödüllendirme törenini bu yıl yine gerçekleştirdi. Modaretörlerin Sanatçı Ertaç Hazer ve uluslararası başarıları ile dikkat çeken şair Feyzan Korur’un üslendiği etkinlik Lefkoşa Birinci Plaza da Meral Tekin Birinci salonun da gerçekleşti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Eski Başbakan ve Eski Meclis Başkanı Sibel Siber, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Ceyhun Birinci, Sami Özuslu ,OKKÜ rektörü, Devlet tiyatroları müdürü ve çok sayıda sanatçı ile sanat severler katıldı.

Etkinliğin açılışında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Bu yıl törene Türkiye’den ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu, aynı zaman da yönetmen sanatçı Kıbrıslı Türk Ali Düşenkalkar davetli olarak katıldı.

Aynı tören de KKTC de tiyatroya emek veren beş değerli sanatçıya Ayhatun Ateşin, Nevzat Şehitcan, Yılsay özbudak , Ertaç Hazer ve Cansev Günsoy ‘a yaşam boyu meslek onur ödülleri verildi.

Etkinlikte konuşmaşlarda gerçekleştirdi. Etkinliğe katılarak konuşma yapan Tatar Kıbrıs halkının kendi kültürüyle ve geçmişiyle çok önemli rol oynadığını söyledi

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında kültür sanatın insana zenginlik kattığını dile getirdi

Etkinliği organize eden ve kendini sanata adayan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci sanata verdiği değerden bahsetti. Birinci, sanatçı olmanın büyük bir meziyet olduğunu söyledi.

Aynı etkinlikte İpek Denizli Sanat Atölyesi direktörü İpek Denizli 'de konuşmasında ne mutlu bize ki işbirliği yapan yüreklerle üçüncü yaşımıza geldik dedi.

Etkinliğin sonunda ise Türkiyede çok büyük başarılara imza atan tiyatroda sinemada ve televizyonda bir çok başarıları olan ünlü sanatçı Ali Düşenkalkar’a yaşam boyu meslek onu ödülü verildi. Düşenkalkar duygu yüklü konuşmasının ardından günü muhteşem şiir dinletisiyle noktaladı.