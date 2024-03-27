Girne Tiyatro günü dolu dolu geçiyor. Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları sorumlusu Ufuk Aydoğan Kıbrıs Genç tv’de 13 haber bültenine telefon bağlantısı ile katılarak , 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında dört farklı oyunun sanat severlerle buluşacağını Muazzez Gazihan’a bildirdi.

Folklor ve Gençlik Merkezi ile Girne Tiyatro Su’nun birer oyunu ile hayat bulacak etkinlik kapsamında ilk perde saat 10.00 itibarı ile açıldığını,gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında bu sabah saat 10.00 ve 11.15'te olmak üzere, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacağını aktardı.

Akşam saat 20.00'de yine Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın sahneye koyduğu “Shakespeare'in Hayaleti” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahneleneceğini,gece saat 22.00'de ise Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda tiyatro severlere sunulacağını ve son olarak da etkinlikler kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Salonu'nda Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM)’in sahneleyeceği “Alikko ile Caher” saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacagını aktardı.