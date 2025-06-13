Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat anısına bu yıl 27’ncisi düzenlenen Naci Talat Halı Saha Futbol Anı Turnuvası pazartesi başlıyor.

CTP'den verilen bilgiye göre, CTP Gönyeli Ocak Örgütü ile Naci Talat Vakfı iş birliğinde düzenlenen turnuva 26 Haziran’da tamamlanacak.

Gönyeli’de, Kaptan Erbay Futbol Sahası’nda iki farklı kategoride yapılacak turnuvada kadınlar kategorisinden 9 takım, 12 yaş altı (U12) kategorisinde ise 9 takım yarışacak.

Final müsabakalarından önce milletvekilleriyle basın mensupları da bir gösteri maçında bir araya gelecek.