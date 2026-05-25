Meclis Genel Kurulu'nda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" görüşülüyor.

İlk olarak Hukuk, Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı raporunu okudu.

-Besim

Raporun okunmasının ardınan tasarıya ilişkin söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, TC-KKTC arasında her alanda çeşitli protokoller yapıldığını anımsattı. Besim, askeri hastanenin neden sivil halka da hizmet vermesinin gerekli görüldüğünün irdelenmesi gerektiğini kaydederek, bunun nedenini sordu.

Girne Askeri Hastanesi’nin 1963'ten beri hizmet verdiğini bu hastaneyle ilgili protokol yapılmasını anlamadıklarını belirten Besim, bunun sağlık hizmetinin çöküşü anlamına geldiğini savundu.

Besim, doktorların Tabipler Birliği’ne üye olma zorunluluğunun sebeplerini ve amacını aktardı ve hükümetin askeri hekimlerin üye olmasının yolunu açmaya yanaşmadığını kaydederek eleştirilerde bulundı.Besim, herhangi bir hastanın şikayetiyle yaşanabilecek olaylara da örnekler verdi.

Komite görüşmelerine Tabipler Birliğinin de geldiğini ve orta yolu bulmaya çalıştıklarını kaydeden, bu yöntemin doğru olmadığını belirtti. Ülkede yasalarının uzun çalışmalar sonucu hayata geçirildiğini anımsatan Besim, bu protokolle vatandaşlara sadece poliklinik hizmeti verileceğini ancak bu işleyiş için yasaları çiğnemenin yanlış olduğunu kaydetti.

-Birinci

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci ise, daha önce sağlık alanında imzalanan protokollerde de “ülkenin kurumları paypass edilmesin” uyarısında bulunduklarını hatırlattı ve Girne Asker Hastanesinin devlet hastanesinden destek aldığını, askere bile yetişemediğini söyledi.

Bu protokolün amacının sivil hastaların poliklinik hizmeti alısın diye askeri hastaneye yönlendirilmesi olduğunu kaydeden Birinci, "Bu protokolle, hiçbir bölgeye hastane yapamayan hükümet sivil hastaları askeri hastaneye gönderecek” dedi.

Birinci, protokolün işleyişiyle ilgili bilgi vererek ne yapılmak istendiğini anlamadığını belirtti.

Birinci, bu hastanede hizmet verecek doktorların tabipler birliğine üyelik zorunluluğu olmadığına işaret ederek bunun bile protokolün istişareyle hazırlanmadığını kanıtladığını söyledi.

"Sağlık bütçesinin yüzde 10’unu hasta sevkine ayıran bir hükümetin hastaları nerede tedavi edeceğini bilememesinin normal olduğunu" savunan Birinci, askerlere bile devlet hastanesinde hizmet verildiğini söyledi ve kontenjan dedikleri sayının nasıl belirleneceğini sordu.