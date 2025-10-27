29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında iki savaş gemisi Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri muharip unsurlarından TCG Preveze Denizaltısı (S-353) Gazimağusa Ticari Limanı’nda, TCG Bora Hücumbotu (P-338) ise Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilecek.
Ziyaretler Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı çarşamba günü 10.00 ile12.00 ve 14.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.