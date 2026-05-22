Çınarlı şehitleri 2 Haziran Salı günü Çınarlı Şehitlik Anıtı önünde düzenlenecek törenle anılacak.

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, tören saat 10.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek

Hıfsiye Poyrazlı’nın “Çınarlı Şehitleri” adlı şiiri okumasının ardından Çınarlı’yı Sevenler Derneği Başkanı Radiye Boyacı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tören sona erecek.