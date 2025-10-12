Adıyaman Dernekler Federasyonu ile KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çiğköfte Kültür Festivali, Girne Boğaz Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın katıldı.

Etkinlikte ayrıca KKTC’den ve Türkiye’den bazı milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Festivalde ziyaretçilere yaklaşık 5 ton çiğköfte ikram edilirken, etkinlikte müzik ve halk dansları gösterileri ile Adıyaman kültürünü tanıtan stantlar da yer aldı.

Festivalde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın birer konuşma gerçekleştirdi.

- Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak, güçlenecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, Adıyamanlıların düzenlediği anlamlı etkinliğin kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, “Kıbrıs vatandır, kültürdür, maneviyattır. Osmanlı döneminden kalan bir mirastır ve bu miras hepimizin emanetidir.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin Türkiye ile omuz omuza verildiğini vurgulayarak, “Bugün burada bir aradaysak, bu kardeşlik, bu vatan sevgisi sayesindedir. Adıyaman’dan gelen kardeşlerimizin torunları, bu topraklarda artık bizimle aynı kültürü paylaşarak geleceğe birlikte yürüyor.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan çatışmalara ve adaletsizliklere dikkat çeken Tatar, “Biz bu coğrafyada güçlü kalmak zorundayız.” diyerek, Türkiye’nin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için hayati önemde olduğunu söyledi.

“Yanımızda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vardır.” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk dünyasında KKTC’yi temsil ettirdiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık Türk dünyasının en güneydeki kalesi olarak yerini aldığını ifade etti.

- “Türk askerinin adadaki varlığı barışın teminatıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’yla Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu hatırlatarak, “Türk askerinin adadaki varlığı barışın, huzurun ve güvenin teminatıdır. Bu, bizim kırmızı çizgimizdir.” dedi.

Tatar, Türkiye’nin yatırımları ve desteğiyle KKTC’nin altyapı, ekonomi, turizm ve yükseköğretim alanlarında hızla geliştiğini, ülkenin Doğu Akdeniz’de emin adımlarla geleceğe yürüdüğünü belirtti.

- “İki devletli çözümden geri adım yok”

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün ancak egemen eşit iki devletin iş birliğiyle mümkün olduğunu ve bu vizyondan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacak, güçlenecek. Hiçbir güç bizi ana vatanımız Türkiye’den koparamayacaktır.” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Tatar, tüm katılımcılara teşekkür ederek, etkinliğin birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhuna katkı sağlamasını temenni etti.

- Yılmaz: “İki devletli çözüm milli davamızdır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, Adıyamanlılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

“Adıyaman bizim gönlümüzde farklı bir yere sahip.” diyen Yılmaz, kentin huzur, medeniyet ve maneviyat şehri olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Adıyaman her zaman hükümetimizin en büyük desteği bulduğu şehirlerden biri oldu. Biz de buna layık olmaya çalıştık. Üniversitelerinden yollarına, hastanelerinden altyapısına kadar Adıyaman’ı adeta yeniden inşa ettik.” ifadelerini kullandı.

- “Depremin yaralarını sarıyoruz”

2023’te yaşanan büyük deprem felaketine değinen Yılmaz, Adıyaman’ın en fazla etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, “Depremin yaralarını sarıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Yıl sonu itibarıyla 11 ilde 450 bini aşkın hak sahibine evleri teslim edilmiş olacak. Böylece şehirlerimiz gelecekte yaşanabilecek afetlere karşı çok daha dirençli hale geliyor.” dedi.

- “Kıbrıs Türk halkının yanındayız”

Konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan yatırımlara da değinen Yılmaz, “Ercan Havalimanı’nı açtık, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve millet bahçesi inşa ediyoruz, su projesini sulama aşamasına taşıdık, Lefkoşa yeni devlet hastanesiyle birlikte birçok alanda yatırımlarımız sürüyor.” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında iş birliği çalışmalarının da sürdüğünü belirten Yılmaz, “Bu projeler tamamlandığında, hem Türkiye hem KKTC vatandaşları sağlık hizmetlerinden karşılıklı olarak yararlanabilecek.” diye konuştu.

- “Artık federasyon defteri kapandı”

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye’nin politikasının açık olduğunu vurgulayarak, “İki devletli bir çözümü savunuyoruz. Elli yıl denenip sonuç alınamayan yöntemlerin yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz. Federasyon defteri kapanmıştır. Artık gerçekleri konuşmanın zamanı gelmiştir.” dedi.

Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği vardır ve bu gerçeği kimse yok sayamaz.” diyerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her uluslararası platformda bu politikayı kararlılıkla savunduğunu hatırlattı.

“İki devletli çözüm, Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve egemenliği nasıl milli davamızsa, kalkınması ve refahı da milli davamızdır." diyen Yılmaz, KKTC’nin gelişmesi, güçlenmesi ve halkın refahının artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yılmaz konuşmasının sonunda, birlik, huzur ve dayanışma vurgusu yaparak, “Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu yolda devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.