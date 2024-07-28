(sporyeni)

Digiturk BTM 2. Ligi'nde bu akşam büyük heyecan yaşandı. 4 final maçının oynandığı gecede, Aslanköy, Evleksiz Üni. Güvercinlik ve Amaara Gaziveren takımları BTM 1. Ligi'ne terfi eden ekipler oldu.

Serdarlı - Ağırdağ Boğaz mücadelesi ise elektrik kesilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Terfi eden ekipler maçlarının bitimiyle büyük sevinç yaşadı.

Aslanköy tek golle: 1-0

Mete Adanır Stadı'nda oynanan Eurocast Sadrazam Kayalar - Aslanköy finalini kazanan Aslanköy oldu. Rakibini 40'ıncı dakikada Emre Turgut'un golüyle 1-0 mağlup eden Aslanköy, BTM 1. Lig'e terfi etti. Maç sonrası kupasını kaldıran Aslanköy, büyük sevinç yaşadı.

Güvercinlik'in Tolga'sı var: 2-0

Gecenin bir diğer final maçına İskele Cumhuriyet Stadı ev sahipliği yaptı. Çalıkuşu Grup Yedikonuk ile Evleksiz Üni. Karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0'lık skorla geçen Evleksiz Üni. Güvercinlik, mutlu sona ulaştı. Karşılaşmada Güvercinlik'in gollerini 1'inci ve 46'ncı dakikalarda Tolga Kara kaydetti. Maç sonrası Güvercinlik kupasını havaya kaldırırken, BTM 1.Lig'e terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Amara Gaziveren penaltılarla: 7-5

Gecenin diğer final maçı batı derbisine sahne Doğancı - Amaara Gaziveren mücadelesinin normal süresi 1-1 bitti. Uzayan karşılaşmada uzatma anlarında 1'er gol daha atıldı ve 120 dakika 2-2 sonuçlandı. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Amaara Gaziveren, BTM 1. Ligi'ne terfi eden 4 takımdan biri oldu.

Elektrikler kesildi, final maçı ertelendi

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda Serdarlı ile Ağırdağ Boğaz arasında oynanan final maçında büyük bir skandal yaşandı, elektrikler kesilmesi nedeniyle maç ertelendi. Mücadelenin 120 dakikası 0-0 tamamlanmış, karşılaşmada penaltı atışlarına geçilmişti. Mücadele yarın 19.00'da kaldığı yerden devam edecek.