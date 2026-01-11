Kimlik, bellek ve koruma temaları çerçevesinde “3. Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu” düzenleniyor.

Milli Arşiv Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Kültür Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle düzenlenecek sempozyum, 26–27 Şubat tarihlerinde Acapulco Resort Otel ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, toplumsal kimlik, kültür ve tarih bağlamında somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve araştırılması konularının, disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak amaçlanıyor. Sempozyumda, koruma, restorasyon, konservasyon, arkeometri, mimari miras, müzecilik, arkeoloji ve sanat tarihi gibi alanlardan kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek.

Etkinliğe, Türkiye, İtalya, Portekiz ve İran olmak üzere farklı ülkelerden katılımcı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden akademisyenler ve kurum temsilcilerinin katılımı öngörülürken, sempozyumda, uluslararası bilimsel paylaşım ve iş birliklerinin geliştirilmesine katkılar sunmak hedefleniyor.

Sempozyum kapsamında sunulacak bildirilerin tam metinleri, ulusal veya uluslararası alan indekslerinde taranan bilimsel bir kitapta yayımlanarak kalıcı bir akademik kaynak oluşturacak.

Etkinlik, kültür varlıklarının toplumsal kimlik ve kolektif bellekle ilişkisini bilimsel bir çerçevede tartışmaya açarak, yeni araştırmalar ve akademik iş birlikleri için zemin hazırlamayı amaçlarken, sempozyumla eş zamanlı olarak, küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in üstlendiği “Zamanın Katmanları: Baskı Sanatında Kültürel Miras” başlıklı sergi de sanat izleyicisiyle buluşacak.

Sergi, “kültürel mirası yalnızca korunması gereken bir geçmiş olarak değil; baskı sanatının çoğaltılabilir ve katmanlı yapısı üzerinden yeniden okunan, dönüşen ve çoğalan dinamik bir bellek alanı” olarak ele alıyor.