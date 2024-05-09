Başkent Lefkoşa’nın önemli kültür-sanat buluşma noktalarından Rüstem Kitabevi organizasyonunda düzenlenen kitap sohbetleri kapsamında dün akşam 3 Yazar 3 Kitap etkinliği düzenlendi.

Eski Başhekim yazar DR. Bülent Dizdarlı, Eski başbakan, eski meclis başkanı yazar DR.Sibel Siber, ve Gazeteci - Yazar Başaran Düzgün yazar okur buluşmasında bir araya geldi.

Mete Hatay Moderatörlüğünde gerçekleşen DR. Bülent Dizdarlı’ın yeni romanı Lambousa Prensesi DR. Sibel Siber’in yeni kitabı ‘‘Kulüp’’ ve Başaran Düzgün’ün kitabı Öksüz Atlar Ülkesinde kitapları hakkında düzenlenen etkinliğe ilgi yogundu.

Eski Başhekim, Yazar DR. Bülent Dizdarlı yeni romanı Lambousa Prensesi hakkında bilgiler verdi. Dizdarlı, kitabının tarihi bir zeminde olduğunu ve daha çok bugünün sorunlarını içeren bir kitap olduğunu söyledi.

Ülkemizin en büyük sorunlardan kadına şiddet olduğunu ve kitabında ana konu olarak onu ele aldığını dile getşiren dişzdarlı, ülkemizdeki bir çok konuya da kitabın da değindiğini söyledi.

Gazeteci - Yazar Başaran Düzgün’de kitabı Öksüz Atlar Ülkesinde kitabını yazarken tarihle kavga edilerek bir yere varılamayacağını öğrendiğini belirtti ve sözlertini şöyle sürdürdü;