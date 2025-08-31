30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve eşi, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Hüseyin Güder ve eşi, konukları elçilik girişinde karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin konuşması ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere gönderdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin mesajın okunmasıyla devam etti.

- Başçeri

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, konuşmasında, bugün ömrü savaş meydanlarında geçmiş başta Mustafa Kemal olmak üzere bir avuç vatanperver subayın ölümsüz eserinin, bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin askeri dehayla tarihe geçtiği günün 103’üncü yıl dönümü olduğunu ifade etti.

“Bağımsızlığına ve hürriyetine önem veren bir milletin zaferiydi bu zafer... Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi, 9 Eylül İzmir’in, Anadolu’nun kurtuluşuna, Cumhuriyetin ilanına ve yeni bir devletin kuruluşuna giden yoldur.” diyen Başçeri, 30 Ağustos’un “Kurtuluş ve Kuruluş zaferi” olduğu dile getirdi.

Başçeri, Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Ada’daki kardeşlerinin kurtuluş mücadelesinin yapıldığı Anadolu’ya toplanan yardımlarla büyük destek verdiğini kaydetti.

“Maalesef bölgemizde müstevli emelleri taşıyanlar, 100 yıl sonra da boş durmuyorlar. Devletimizin olduğu gibi, KKTC’nin de güvenliği ve bekası için tüm gücümüzle çalışmaktayız.” diyen Başçeri, bunun için gayret gösteren en rütbeli subayından her kademesindeki personel olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükranlarını sundu.

Başçeri, “Bu Ada’da yaşayan milletimizin ayrılmaz bir parçası olan kardeşlerimizle, KKTC devletinin güvenli çatısı altında, coğrafyamızda, hep birlikte nice 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.