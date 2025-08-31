30 Ağustos Zafer Bayramı ile Büyük Taarruz ’un 103. Yıl dönümü İskele’de de törenlerle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törenler Atatürk Anıtı önünde ve Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

Törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK Komutanlığı adına Topçu Albay Anıl Yılmaz, GKK adına Piyade Binbaşı Seyfullah Atabey, İskele İskele Polis Müdür Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü, okullar ile kurum, kuruluş temsilcileri ve halk katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk koyması ile başladı, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Resmi geçitin yapıldığı ikinci töreni ise Ecevit Meydanı’nda yer aldı.

Ecevit Meydanı’ndaki tören İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve GKK adına Piyade Binbaşı Seyfullah Atabey’in tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Berkay Çelebi yaptı.

-Çelebi: “30 Ağustos, eşine az rastlanan bir zafer”

Hava Savunma Teğmen Berkay Çelebi, 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti. Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine rehber olmaya devam edeceğini söyleyen Çebi, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andı, şükranlarını sundu.

Tören şiir okunması ve halk dansları gösterisinin ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreni ile sona erdi.