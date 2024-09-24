Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 30 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 2 bin 485 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 374 kişi çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerden 106'sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9'u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2'si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50'si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14'ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19'u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2'si sigortasız araç kullanmak, 8'i muayenesiz araç kullanmak, 5'i koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak ve 159'u da diğer trafik suçlarından ceza aldı.