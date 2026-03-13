Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), “KKTC'de Basın Özgürlüğünün Hukuki ve Cezai Sınırları” konulu panel düzenledi.

KTSYD Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde, Avukat Cansu Nazlı’nın konuşmacı olduğu panel KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapıldı.

-Soyalan: “Demokratik toplumların temel yapı taşı”

KTSYD’den verilen bilgiye göre, panelin açılışında konuşan Soyalan, basın özgürlüğünün, demokratik toplumların temel yapı taşlarından olduğunu söyledi. Soyalan, özgür basının, yalnızca bilgi aktaran bir araç olmadığını, kamu gücünü denetleyen, toplumu bilgilendiren ve kamusal tartışma ortamını besleyen bir mekanizma olduğunu vurguladı.

-Nazlı: “İfade özgürlüğü, fikir alma ve verme özgürlüğünü de kapsıyor”

Avukat Cansu Nazlı da ifade özgürlüğünün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile güvence altına alındığını söyledi ve “Bu özgürlük bilgi ve fikir alma ve verme özgürlüğünü de kapsıyor” dedi.

Zem ve kadih davaları ile ilgili bilgiler de veren Nazlı, ülke hukukunda özellikle basın yoluyla kişilik haklarının ihlali ile ilgili açılan davaların Hukuk Davaları veya Ceza Davaları olabileceğini söyledi.

Ülkede basın mensuplarını ilgilendiren yasalar hakkında bilgiler veren Nazlı, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Panel sonunda KTSYD Başkanı Necati Özsoy, panele konuşmacı olarak katılan Avukat Cansu Nazlı’ya plaket takdiminde bulundu.