AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan Gazete programına katılarak Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Yayman: Türkiye Oldubittiye Asla Müsade Etmeyecektir

Programda konuşan Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok büyük bedeller ödenerek kurulduğunu vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda kullandığını hatırlatan Yayman, Makarios yönetimi döneminde Müslümanlara ve Türklere yönelik saldırıların hâlâ hafızalarda tazeliğini koruduğunu belirtti.

Rum tarafının maceradan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Yayman, adadaki havalimanlarının ve stratejik noktaların üçüncü ülkelere kullandırılmasının doğru olmadığını söyledi.

İsrail’in bölgede yaptığı yığınak ve hava savunma sistemlerinin adayı bir tehdit ve hedef haline getirdiğini dile getiren Yayman, Türkiye’nin böyle bir oldu bittiye asla müsaade etmeyeceğini vurguladı.

F-16’ların, İHA ve SİHA’ların konuşlandırılmasının Türkiye’nin bu meseleye hem diplomatik hem de gerektiğinde risk alarak müdahil olacağının göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de bu süreçte oluşan psikolojiye de değinen Yayman, AK Parti’ye mesafeli duran hatta oy vermeyen insanların bile “iyi ki Türkiye’nin başında tecrübeli, dünyayı bilen, Trump ve Putin’le müzakereyi yöneten bir lider var, Tayyip Erdoğan var” noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü olmadığını, herkesin kendi ülkesinde barış içinde yaşamasını savunduğunu belirtti.

Son olarak Rum tarafına Lefkoşa’dan çağrıda bulunan Yayman, “Bu silahları kim için kullanacaksınız? Eğer Türkiye için kullanacaksanız, bu silahlar çok yetersizdir. Kendiniz için kullanacaksanız, bu da anlamsızdır” dedi.

Türkiye’nin tavrının açık olduğunu vurgulayan Yayman, diplomasi öncelikli olsa da oldu bittiye asla izin verilmeyeceğini ifade etti.

Erdem: Elli yılı aşkın süredir adada bir huzur iklimi varsa, bu Türkiye’nin sayesindedir

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik kararlı duruşunu yineledi.

Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Türkiye’nin hem maddi hem askeri anlamda, hem de tarihî ve kültürel bağlarıyla KKTC’nin yanında olduğunu belirtti.

“Garantör ülke olmanın sorumluluğunu taşıyor, KKTC’nin huzurunu korumak için gerekli tüm adımları atıyoruz” dedi.

Dünyada savaş hukukunun zayıfladığı bir dönemde Türkiye’nin güçlü liderliğiyle temkinli ve kararlı adımlar attığını ifade eden Erdem, Rum tarafının ve Avrupa ülkelerinin Akdeniz’deki girişimlerinin sonuçsuz kalacağını söyledi.

1974 müdahalesine dikkat çeken Erdem, “Elli yılı aşkın süredir adada bir huzur iklimi varsa, bu Türkiye’nin sayesindedir” dedi.

KKTC’nin devlet yapısını tamamladığını, meclisi, cumhurbaşkanlığı, yüksek mahkemesi ve altyapı projeleriyle güçlü bir noktaya ulaştığını vurgulayan Erdem, “Devlet olmak kolay değildir; ama Kuzey Kıbrıs bunu başarmıştır. Arkasında büyük Türk milleti vardır, Türkiye vardır, dost ülkeler vardır” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının silahlanma girişimlerini “hayal” olarak nitelendiren Erdem, Türkiye’nin güçlü ordusunun attığı adımların insani ve adanın tamamına faydalı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği’nin yıllardır Rum tarafına ayrıcalıklı yaklaşımını sürdürdüğünü hatırlatan Erdem, Türkiye’nin haklarını her şekilde arayacağını ve soydaşlarının güvenliğini teminat altına alacağını söyledi.

Erdem, Rumların çeşitli ülkeleri Akdeniz’e davet etmesini eleştirerek, “Rumlar aklını başına toplasın. Fransızları da en son çağırdılar, çağırmadıkları bir ülke kalmadı. Hiç önemli değil, buradan bir şey umuyorlarsa avuçlarını yalarlar” dedi.

Türkiye’nin attığı adımların yalnızca Kuzey Kıbrıs’a değil Güney Kıbrıs’a da fayda sağladığını vurgulayan Erdem, “Biz onlar gibi hareket etmeyiz ama hakkımızı da ararız. Azerbaycan ve Pakistan gibi kardeş ülkelerle de katkı veririz” ifadelerini kullandı.

Erdem, Rum tarafının girişimlerinin Türkiye tarafından yakından takip edildiğini belirterek, “Bunlar çok yakından izleniyor, not ediliyor ve ne olduğu görülüyor. Avrupa Birliği dönem başkanlığının Rumlarda olması, güvenlik adı altında iş birliklerini güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak KKTC halkına seslenen Erdem, “Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimiz bilsinler ki, ateşe yakın olsalar da güvendedirler. Türkiye her zaman yanlarında olacak, geleceğimizi birlikte daha güzel adımlarla inşa edeceğiz” dedi.