Türkiye’de hakkında kesinleşmiş 300 yıl hapis cezası bulunan Fatih Fidan yasa dışı yollardan KKTC'ye geldi.

Ahbap Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre, Türkiye’de ‘sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından aleyhinde 300 yıl hapis cezası bulunan Fatih Fidan, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptı.

Taşucu’ndan Girne Turizm Limanı’na gelen “Beşparmak” isimli gemi ile adaya giriş yapan zanlı Fidan’ın muhaceret işlemlerini yaptırmadığı belirtildi. Ahbap Gazetesi’nin elde ettiği bilgiye göre, zanlının Türkiye’de kesinleşmiş 300 yıl hapis cezası bulunuyor.

Fidan, dün Girne’de tespit edilerek “kanunsuz giriş” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Cansu Biga Gül, zanlının dün saat 12.00 sıralarında yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Mahkeme, soruşturmanın selameti için zanlı Fatih Fidan’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.