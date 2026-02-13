Kıbrıslı Türklerin, 62 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, bugün Girne’de, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan bir törenle anıldı.

Törene, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Girne Belediyesi As Başkanı Haşim Yücel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek grup Komutanı Bakım Albay Kemal Mercan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Birlikleri Komutanı Deniz Albay Necati Koray, bölge okulları, kurum kuruluş ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende Osman Nejat Konuk Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu.

-Aydınova

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova, Rum-Yunan ikilisinin Limasol’da başlattığı saldırılara, Limasol Türk’ünün birlik ve beraberlik içerisinde kahramanca direndiğini vurgulayarak, Limasol’da , Sancaktar Efdal Akça ve Serdar Ziya Rızkı önderliğinde verilen mücadeleyi anlattı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın Yunanistan’a demokrasi, Kıbrıslı Türklere özgürlük ve bağımsızlık getirdiğini dile getiren Aydınova, adada barışın 52 yıldır devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Rum Komşuların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmesi, adanın çevresindeki petrol ve doğal gaz gibi zenginlikleri Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememesi nedeniyle 1968 yılından bu yana Kıbrıs sorununun çözüme ulaşamadığını vurgulayan Aydınova, Kıbrıs Türk Halkının anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Aydınova, Kıbrıs Adası üzerinde çözüm için söz sahibi olduklarını düşünen devlet ve kuruluşların tek yanlı tutum ve davranışlardan vazgeçerek, KKTC yönetimine eşit davranmaya yönelmeleri halinde, çözüm yolunda ışık görülebileceğini dile getirdi. Aydınova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çelişkili tutumunu sona erdirmeden ve iki tarafın siyasi eşitliği kabul edilmediği sürece Kıbrıs'taki kalıcı ve adil bir anlaşma sağlanamayacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine seslenerek, Kıbrıs adasının Akdeniz'in incisi olmasının KKTC ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin işbirliğiyle gerçekleşebileceğini söyleyen Aydınova, “Sizler ve bizler sınırlarımız içerisinde işbirliği yaparak birbirimize uyarak ve anlaşarak mutlu bir ortam yaratmalıyız” dedi.

Aydınova Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde şehit düşenlerin her zaman saygıyla anılacağını da vurguladı.