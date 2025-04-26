Trafik ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, kontrol edilen toplam 1,816 araç sürücüsünden 290’ı çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si alkollü içki tesiri altında,3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı sigortasız araç kullanmak,11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,19’u emniyet kemeri takmadan, 10’u muayenesiz, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak ve 88’i diğer trafik suçları.”