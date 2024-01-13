Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç ise trafikten men edildi. 359 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, toplam 1719 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 227 şoför süratli araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerin 4’ü alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü emniyet kemeri takmadan ve10’u sigortasız araç kullanmaktan ceza aldı.

50 sürücü cep telefonu kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak ve 54’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.