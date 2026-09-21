KKTC'de geçen hafta 10 yangın ve 17 özel servis olayı meydana geldi, yangınlar sonucu 2 milyon 504 bin TL’lik zarar oluştu.

Haftalık İtfaiye Raporu’na göre, yangınların muhtemel sebepleri, “birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, fritöz ve tava içerisinde unutulan yağların aşırı ısınıp alevlenmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan, yakıt sızıntısı, araç içerisinde unutulan powerbankın ısınıp yangına sebebiyet vermesi” sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, “yangına karşı tedbir alma, kazada sıkışan şahısların kurtarılıp hastaneye sevk edilmesi, yol güvenliğinin sağlanması, özel görev, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, araç motor bölümünde ve konteyner arasından sıkışan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olduğu belirtildi.