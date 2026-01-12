3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve egemenlik mücadelesi önderi Rauf Raif Denktaş’ı 14’üncü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle andıklarını ifade etti.

Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacağını vurguladı.

- “Azınlık olmayı reddetti, egemenlikten vazgeçmedi, devlet kurma iradesini ömrü boyunca savundu”

Derviş Eroğlu, anma mesajında, yalnızca Kıbrıs Türk halkının siyasi lideri değil; iradesi, direnci ve tarih sahnesinde güvenlik içinde var olma kararlılığı olan Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün azınlık olmayı reddeden duruşunu, egemenlikten vazgeçmeyen mücadelesini ve devlet kurma iradesini ömrü boyunca savunduğunu söyledi.

Başbakan olduğu 1985–2003 döneminde Denktaş’la yaklaşık 15 yıl birlikte çalıştığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

“Bu süreçte Rauf Denktaş’ın, uluslararası baskılara, adaletsiz dayatmalara ve siyasi kuşatmalara karşı nasıl dimdik durduğuna, Kıbrıs Türk halkının temel hak ve çıkarlarını asla pazarlık konusu yapmadığına yakından tanıklık ettim.

Rauf Denktaş, Kıbrıs meselesinin bir toprak ya da yönetim paylaşımı sorunu değil, bir egemenlik ve varoluş meselesi olduğunu her platformda kararlılıkla dile getirmiştir. Federasyon adı altında Kıbrıs Türk halkını yeniden Rum çoğunluğun insafına bırakacak hiçbir modeli kabul etmemiş; iki halkın, iki devletin ve egemen eşitliğin altını ısrarla çizmiştir.

Denktaş için Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı Kıbrıs Türkü için kırmızı çizgiydi. Tarihe tanıklık eden Denktaş Bey bizi koruyan, kollayan, bundan sonra da kollayacak olan yegane unsurun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü olduğunu çok iyi biliyor, bizlerle sohbetlerinde de bu konuda asla geri adım atılamayacağının altını çiziyordu.”

-“Denktaş’ın yıllar önce yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu”

Bugün Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelere de işaret eden 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, şunları da belirtti:

“Denktaş’ın yıllar önce yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, özgürlüğü ve geleceği; ancak kendi devletine, kendi egemenliğine sahip çıkmasıyla mümkündür. Rauf Raif Denktaş’tan devraldığımız en büyük miras; devletimize, Türkiye’ye sahip çıkmak, egemenliğimizi korumak ve Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı 14’üncü ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Kıbrıs Türk halkının onu asla unutmayacağını vurguluyorum.”