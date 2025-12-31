3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi, Cumhurbaşkanlığı tarafından üzerinde durulan 4 maddelik metodolojiye makul bir zaman içerisinde olumlu yanıt vermediği takdirde, KKTC'nin tanınması için çalışmaya dönülmesi gerektiğini söyledi.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında Doğu Akdeniz’de yaşanan jeopolitik gelişmelere bakıldığında KKTC'nin statüsünün güçlendirilmesi ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Derviş Eroğlu, tüm savaşlara “dur” denilmesi, dostluk ve iş birliğine yönelmenin, daha adil ve refah içinde bir dünya için çaba göstermenin tüm insanlığın ortak hedefi haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, 2025'te de ne savaşların son bulduğunu nede de refah bir dünya için adım atılabildiğini, KKTC'nin de Rumların tutumu yüzünden 2025'te de dış temas, ulaşım ve siyasi ambargolara maruz bırakıldığını, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin Rum yanlısı tutumlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının "Kıbrıs’ta gerçekler temelinde iki halkın egemenliğine dayalı bir çözüm iradesi" taşımadığını göstermesine rağmen, BM ve AB’nin Rum yanlısı tutumunu sürdürmesinin haksızlık olduğunu belirten Eroğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs Rum liderinden "makul bir süre içinde" dört maddelik metodolojiye yanıt almadığı takdirde, KKTC’nin tanınması çalışmalarına yönelmesi gerektiğini ifade etti.

"Egemenliğimize, devletimize ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüne dört elle sarılmak bizim için hayati önemdedir." diyen Eroğlu, KKTC'nin iç konuların hallinde ve ekonomik gelişmişlik seviyesine gelme konusunda önemli bir başarı hikâyesine sahip olduğunu ancak henüz arzu edilen noktaya gelinmediğini kaydetti.

Eroğlu, "İstediğimiz noktaya gelebilmemiz için reformist bir tutum içine girilmesine acil ihtiyaç vardır. Yaşanan sıkıntılar, aksaklıklar ve halkın şikâyetleri bellidir. Bunlar göz önünde tutularak gereken cesur adımlar atılırsa, eminim ki çok daha güzel günler ve yarınlar yaşamak mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Anavatan Türkiye’ye ve Türk dünyasına sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni eder, tüm halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlarım.” dedi.