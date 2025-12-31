Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 2026 yılında da vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren, insan odaklı ve çağın gereklerine uygun projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Dinçyürek, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2025 yılı itibarıyla sağlık alanında önceki yıllara kıyasla daha güçlü bir noktaya ulaşıldığını ifade ederek, 2026 yılında bu ivmenin daha da artacağını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinde nitelik, erişim ve eşitlik ilkelerini önemsediklerini kaydeden Dinçyürek, hasta ve hasta yakınlarını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiklerini, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla önemli adımlar attıklarını belirtti.

2026 yılında da insan odaklı ve çağın gereklerine uygun projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Dinçyürek, yeni yılın sağlık çalışanlarına, halka ve ülkeye sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni etti.