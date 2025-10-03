Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, dilsiz ve sahipsiz hayvanları koruyabilmek için mücadele etmekte kararlı olduklarını kaydetti.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Rana Sarro, belediyelerin, sahipli köpeklerin kayıt ve denetimini, sahipsiz hayvanların ise kısırlaştırılmasıyla ilgili yasal faaliyetlerini yerine getirmesini istedi.

Belediyelerin ülke genelinde kısırlaştırma programları başlatması, zindan tarzı barınaklar yerine gönüllü derneklerle iş birliği yaparak hayvanlar için doğal yaşam alanları oluşturulmasının elzem olduğunu vurgulayan Sarro, yerel yönetimlerle birlikte Veteriner Dairesi'ne de denetleme görevlerini hatırlattı.