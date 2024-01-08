Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan penceresi ve yeni yüzü Ercan Havalimanı 2024’ün ilk günü olan 1 Ocak 2024’de 140 uçak ve 17 bin 102 yolcuya hizmet verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 29 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında 423 uçağa ve 51 bin 325 yolcuya ev sahipliği yaptı.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun saatler yaşadı. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm tedbirleri alması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ilk günü özel uçaklar dahil 140 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bir günde 140 sefer

Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024’de Ercan Havalimanı 140 sefer ve 17 bin 102 yolcu ile yoğun bir gün daha geçirdi.

29 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 arasında Ercan Havaalanı’nda 423 uçağa hizmet verildi.

Açıklamada, 29 Aralık 2023’de 108 uçak 14 bin 164 yolcu. 30 Aralık 2024’de 99 uçak 11 bin 531 yolcuya hizmet veren T&T Ercan Havalimanı 31 Aralık 2023 yılbaşı akşamı ise 76 uçak ve 8 bin 528 uçağı ağırladı. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2024’de 140 uçak ve 17 bin 102 yolcuya hizmet verdi.

Sektör ile birlikte alınan önlemlerle sıkıntı yaşanmadı

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özçelik, yeni yılın her zamanki gibi Ercan Havalimanı’nda yoğun geçtiğini ifade ederek, yolculara yeni havalimanında da her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam ettiklerini kaydetti. 4 günde Ercan Havalimanı’na özel uçaklar dahil 212 uçak ve 27 bin 751 yolcu geldiğini, 211 uçak ve 23 bin 574 yolcunun da havalimanından ayrıldığını söyledi.

Yeni yılda yaşanan yoğun trafik nedeniyle yoğun bir tempo ile çalışan KKTC Sivil Havacılık Dairesi, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet Hava yolları, Fly Kıbrıs Hava Yolları, Sun Exxpress Hava Yolları, İstanbul Handling, polis, muhaceret, sağlık ve Gümrük Dairesi ve Turizm yetkililerine teşekkür eden Özçelik, seyahat eden yolcuların ülkemize ulaşmasında büyük emekleri olan Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), üniversiteler ve tüm turizm paydaşlarına teşekkür etti.

Özçelik, 2024’ün herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini de temenni etti.

29 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’na gelen giden uçak ve yolcu rakamları. (Özel uçuşlar dahil)