Polis tarafından Cuma günü gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 237 araç kontrol edildi, 458 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı, 49 araç trafikten men edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre en fazla işlenen trafik suçu “yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak” oldu.

Polis, diğer suçları ise şöyle açıkladı:

“105’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz, 8’i sigortasız araç kullanmak, 129’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlarından haklarında yasal işlem yapıldı.”