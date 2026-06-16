Güzelyurt Belediyesi tarafından organize edilen 48. Güzelyurt Portakal Festivali dün akşam başladı. Festival pazar akşamına kadar sürecek.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Festivalin açılış töreni öncesinde, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayıp çarşı boyunca devam eden ve Festival Parkında tamamlanan kortej düzenlendi. Festival Parkında halk dansları gösterisi sunuldu. Kortejin ardından Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatroda açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış kapsamında Amfi Tiyatro’da Bahar Esintileri Sanat Derneği konser verdi.

Festivalde, hafta boyunca konserler, tavla turnuvası, çocuk şenliği, gençlik şöleni, halı saha turnuvaları, çarşı indirim günleri ve benzeri etkinliklere yer verilecek.

-Buray ve Leman Sam da konser verecek

Bu akşam Baran Mengüç, yarın akşam Buray, cuma akşamı Leman Sam ve cumartesi akşamı Eli Türkoğlu sahne alacak. Festivalin kapanışı ile pazar akşamı Mustafa Ceceli konseriyle yapılacak.

-Öztürkler: “Güzelyurt’a, üretime, egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Güzelyurt’un yeni yatırımlarla gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Güzelyurt’un gelişiminden duyduğu mutluluğu belirtti.

Festivalin Güzelyurt’un birlik beraberliğini ve bütünlüğünü simgeleyen önemli bir unsur olduğunu ifade eden Öztürkler, “Güzelyurt’a, üretime, egemenliğimize ve topraklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz’” dedi.

Son yıllarda Güzelyurt’ta hayata geçirilen yatırımların bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, altyapı projeleri, soğuk hava depoları, sosyal konut çalışmaları, narenciye sektörüne yönelik politikalar ve su temini gibi yatırımların bölgenin gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Güzelyurt’un her zaman daha iyisini hak ettiğini ifade eden Öztürkler, bölgenin kalkınmasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

-Çavuş: “Üretime ve üreticiye destek olduk. Narenciye ile Güzelyurt’a güçlü bir ekonomik katkı sağlanıyor”

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da hükümet olarak üretime ve üreticiye destek olduklarına vurgu yaparak, üreticinin güçlenmesini hedefiyle sürdürülebilir destekleri yeniden şekillendirdiklerini belirtti.

Çavuş, özelde narenciyeye genelde Güzelyurt’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, narenciye ile Güzelyurt’a güçlü bir ekonomik katkı sağlandığını ve narenciye üretiminin festivalle taçlandırıldığını söyledi.

-Özçınar:”Festivali 48 yıldır aralıksız devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Açılış konuşmasını yapan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, emeğin, bereketin ve Güzelyurt’un sembolü portakalın adına düzenlenen festivali 48 yıldır aralıksız devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özçınar, festivale katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivalin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunun altını çizen Özçınar, eğlence, spor ve kültür sanat dolu bir program hazırladıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve protokol tarafından kesildi.