İstanbul’un en eski tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı, yaklaşık 1600 yıldır ayakta duruyor. Bizans döneminde zafer alaylarının şehre giriş kapısı olarak kullanılan hisar, Osmanlı döneminde devlet hazinesine ev sahipliği yaptı. Tarih boyunca yalnızca bir savunma yapısı değil, aynı zamanda soyluların ve önemli devlet adamlarının hapsedildiği bir merkez olarak da kullanıldı. Bugün ise kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi mirasını geleceğe taşımaya hazırlanıyor.

2019 yılında başlatılan koruma ve restorasyon çalışmaları etaplar halinde sürerken, Yedikule Hisarı bu süreç boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Çalışmaların son halkasını ise Hazine Kulesi oluşturuyor. 2026 yılının ilk günlerinde başlayan uygulamalarla kulenin tarihi dokusunun korunması ve özgün mimarisinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Hazine Kulesi’ndeki çalışmaları ve gelinen son durumu Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan anlattı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“Türkiye'nin gezilebilen ilk açık restorasyon şantiyesi”

Yedikule Hisarı’nın 1935 yılından bu yana müze statüsünde olduğunu belirten Arslan, restorasyon çalışmalarının 2019 yılında başlayan yeni süreçle hız kazandığını söylüyor:

“2019 seçimlerinde Sayın Başkanımız Ergün Turan’ın göreve gelmesinden hemen sonra buranın tahsis işlemlerine başladık. Tahsisin bize geçmesinin akabinde de 2020 yılında restorasyon sürecine adım atmış olduk. Etaplar halinde devam eden bir restorasyon hikayesi var. Yedikule Hisarı’nın ilk olarak acil müdahale edilmesi gereken ön sur duvarını onardık. Bir peyzaj alanı çalışması yaparak kapılarımızı vatandaşlarımıza açtık. Türkiye'nin gezilebilen ilk açık restorasyon şantiyesidir Yedikule Hisarı.”

Fatih Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları Hazine Kulesi’nde devam ediyor. Arslan, Hazine Kulesi’nde yapılan çalışmaları anlatmadan evvel tarihi önemine değiniyor:

“İçinde bulunduğumuz Hazine Kulesi, Fatih Sultan Mehmed’in fetihten sonra ilave ettirdiği üç kuleden biri. İsminden de anlaşılacağı gibi bir dönem burada devletin hazineleri muhafaza edilmiş. Özellikle Yavuz Sultan Selim’in İran ve Mısır seferlerinden elde ettiği ganimetler III. Murad dönemine kadar bu kule içerisinde muhafaza edilmiştir.”

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Kulenin yüksekliği 45 metre

Savunma yapısı olarak inşa edilen Hazine Kulesi'nin yaklaşık 4 metre kalınlığındaki muhkem duvarlarıyla dikkat çektiğini vurgulayan Arslan, yapının fiziksel özelliklerini de şöyle anlatıyor:

“Yüksek olarak baktığımızda ise 14 metre yüksekliğe çıkıldığında seyirdim terasına ulaşılabiliyor. 24 metre yukarıda ikinci bir teras daha var. Mahruti külahımızı da eklediğimizde yaklaşık alemiyle birlikte 45 metreye ulaşacak.”

Hazine Kulesi’ndeki restorasyon çalışmasında tarihi yapının orijinal dokusuna sadık kalınarak ince bir işçilik yapılıyor. Arslan, “2026 yılının başında kulenin restorasyon sürecine başladık. Şu anda itinalı bir şekilde raspa çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1950-1960 yılları arasında Cahide Taner döneminde Hisar’da çimentolu onarımlar yapılmış. Bunlardan müdahale etmemiz gerekenlerin raspalarını yapıyoruz. Muhdes ekleri kaldırıyoruz” diyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kuleden eşsiz İstanbul manzarası...

Kule restorasyonunun bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Fatih Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürü Sümeyye Meryem Arslan, kulenin ziyaret deneyimine de yeni bir boyut kazandıracağını ifade ederek, “Burası büyük bir kompleks. 15 dönüm üzerine oturan bir alana sahip ve bir seyirdim terası var. İnsanların bu terastan İstanbul’u ve Boğaz’ı seyretmesini istiyoruz” şeklinde konuşuyor.

Bu amaç doğrultusunda kulenin merkezine bir asansör yerleştirileceğini aktaran Arslan, “Hisara ziyaret gelen kişileri bu asansör vasıtasıyla hem seyirdim terasına çıkarmak hem de üst kata çıkartarak onların İstanbul’un bu eşsiz manzarasını seyretme şansını elde etmelerini istiyoruz” diyerek yapılan çalışmayı anlatıyor.