KKTC genelindeki trafik denetimlerinde 499 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı; 57 araç ise trafikten men edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 2 bin 421 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler sonucunda 499 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 57 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 208’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 38’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 150’si ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.