Denetim gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalarını yapmaya devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu belirtti.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını söyledi.

Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını da duyurdu.

BESİM

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Ormanlarımız Yaza Hazır mı?” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Besim, aktif olarak yangın sezonuna girildiğini hatırlatarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a ülkenin yangına ne kadar hazır olunduğunu sordu.

Bu süreçte yapılması gerekenler olduğunu işaret eden Besim, yangın helikopterinin, yangın ekiplerinin alım ve eğitimlerinin, orman yangın yollarının, yangın gözetleme kulelerinin durumları hakkında bilgi istedi.

Besim, kriz masalarının oluşturulması gerektiğini de belirterek, kriz masalarının tüm paydaşları içermesi ve sadece afet dönemlerinde değil, her zaman hazır olacak şekilde oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Yerli gıdaların üçte birinde limit üstü bitki koruma olduğuna dair haber okuduğunu ve bu konuda neler yapılacağını soran Besim, gıda güvenliğinin sadece analiz sonuçlarını açıklamak olmadığını, gıda denetiminde etkin denetim mekanizmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, bakanlık olarak yangın konusunda yapılması gerekenleri yerine getirdiklerini söyleyerek, yangına dair yapılacakların sadece bakanlığın değil, tüm halkın sorumluluğu ile ilgili olduğunu dile getirdi.

Çavuş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, yangın koordinasyon ekibinin kurulduğunu, 12 gözetleme kulesi bulunduğunu, 40 yangın gözetleme kamerasının kurulduğunu, 205 kişilik ekip oluşturulduğunu, yangın yollarını açtıklarını ve genişlettiklerini söyledi.

Helikopterin herkesin hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti ile gerekli bağlantıların sağlandığını ve çok kısa bir süre içerisinde de yangın helikopterinin konuşlandırılacağını belirtti.

Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınacağını ve bu araçların ihalelerinin tamamlandığını açıkladı.

Çam kese böceği konusunda da bilgi veren Çavuş, kuruyan ağaçların çam kese böceğinden değil, kuraklıktan kuruduğunu belirtti.

Çavuş, bugün geçmişe nazaran daha fazla pestisit taraması yapıldığını ayrıca, taramanın sadece gelen ürünlerin bulunduğu tırın arka kısmından değil, ürünün bulunduğu tırın içerisinde farklı kesimlerdeki numunelerden yapıldığını da kaydetti.

BESİM

Besim, tekrardan söz alarak, yangın konularıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle istişare içerisinde çalışma yapılması tavsiyesinde bulundu.

Besim, ayrıca gıda analizlerinde özellikle yerel ürünlerde çıkan analiz sonuçlarına dair sorusunu yineleyerek, test sayısının değil yerli gıdaların üçte birinde limit üstü bitki koruma çıkmasının önemli olduğunu yineledi.