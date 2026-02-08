Polis, 5 ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Asayiş denetimlerinde 15 kişi tutuklanırken, trafikte 10 bini aşkın sürücü denetlendi, bin 700’e yakın sürücü hakkında işlem yapıldı. 5 ilçede 168 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında dün akşamdan bu sabahın ilk saatlerine kadar eş zamanlı yapılan asayiş denetimlerinde eğlence mekanları, alkollü içki satan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi lojmanları, pansiyonlar, oteller, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Trafikteki denetimlerde, 5 ilçede toplam 10 bin 137 araç sürücüsü kontrol edilirken, bin 643 sürücü aleyhine yasal işlem yapıldı. 168 araç da trafikten men edildi. Sürat yine ilk sıradaki trafik suçu oldu.

-Lefkoşa

Lefkoşa bölgesindeki denetimlerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi ve alkolün etkisiyle çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı. Mekan kapatma saatine uymayan bir bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Lefkoşa bölgesinde 4 bin 592 araç sürücüsü kontrol edilirken 603 sürücüye yasal işlem yapıldı. 62 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 307’si süratli, 6’sı alkollü, 7’si sigortasız, 20’si emniyet kemersiz, 25’i muayenesiz, 47’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi. 3 sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 188 sürücünün de diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki asayiş operasyonunda ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı. Trafik ekipleri ise bin 24 sürücüyü kontrol ederken 303 sürücü aleyhine yasal işlem yaptı. 3 araç ise trafikten men edildi.

Buna göre sürücülerden 152’si süratli, 2’si alkollü, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız, 8’i muayenesiz, 42’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bir sürücünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı, 2’sinin tehlikeli yük taşıdığı, 75’inin trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 3’ünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 4’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 9’unun aracın ışık kurallarına uymadığı belirlendi.

Bir sürücü de polisin “dur” emrine uymadığı için rapor edildi.

-Girne

Girne bölgesindeki asayiş operasyonunda ise ikamet izinsiz 7 kişi tutuklandı. Mekanın kapatma saatine uymayan 3 eğlence mekanı işletmecisi ile müzik izninde belirtilen bitiş saatine uymayan 2 eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan trafikte bin 781 araç sürücüsü kontrol edilirken 270 sürücü aleyhine yasal işlem yapıldı. 45 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 81’i süratli, 15’i alkollü, 10’u sigortasız, 4’ü emniyet kemersiz, 16’sı muayenesiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 10’unun sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 2’sinin kamu taşıma işletme izniyle ilgili şartları ihlal ettiği, 3’ünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, 15’inin aracın ışık kurallarına uymadığı ve 114’ünün diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’taki asayiş operasyonunda olumsuzluk tespit edilmezken trafikte 685 araç kontrol edilirken 93 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 2 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 24’ü süratli, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 1’i sigortasız, 9’u emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi. 58 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.

-İskele

İskele’de ise ülkede ikamet izinsiz yaşadığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Trafikte 2 bin 55 sürücü kontrol edilirken 374 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. 56 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerden 186’sı süratli, 5’i alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 16’sı sigortasız, 4’ü emniyet kemersiz, 32’si muayenesiz, 44’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerden 1’inin kamu taşıma işletme izinsiz araç kullandığı, 3’ünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı, 79’unun diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.