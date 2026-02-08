Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), EKTAM işçilerine destek verip, işverenlere çalışanların anayasal haklarına ve yürürlükteki yasalara saygı gösterme çağrısında bulundu

CTP, özel sektörde sendikalaşmanın Anayasa’nın 53. maddesi ile güvence altına alınmış temel bir hak ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası kapsamında açık biçimde tanımlanmış yasal bir hak niteliği taşıdığını vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada, yasadaki suistimale açık hükümler ve iş mahkemelerinin bulunmamasının, kötü niyetli yaklaşımlar durumunda çalışanların örgütlenme özgürlüğünü olumsuz etkilediği belirtildi.

DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasında örgütlenme sürecini tamamlayan EKTAM çalışanlarının yaşadığı sürecin, bu alandaki yapısal sorunları bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yapılan açıklama şu şekilde devam etti:

"CTP olarak EKTAM işçilerinin yanında olduğumuzu vurgular, işverenleri çalışanların anayasal haklarına ve yürürlükteki yasalara saygı göstermeye çağırırız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı da sendikal hakların etkin kullanımı için denetim, düzenleme ve yaptırım yetkilerini gecikmeksizin kullanmaya davet ediyoruz.

CTP, Kuzey Kıbrıs’ın da taraf olduğu ILO 87 ve 98 No’lu sözleşmeler doğrultusunda özel sektörde sendikalaşmanın fiilen de kullanılabilmesinin önünü açacak ve bunu teşvik edecek yasal ve kurumsal düzenlemeleri hayata geçirme kararlılığındadır"