Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu görüşülecek.

Genel Kurul’da ayrıca Sayıştay Komitesi’nin, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Bünyesinde Faaliyet Gösteren Yayla Sulama İşletmelerine Ait Su Motorları ve Kuyuları Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu da ele alınacak.